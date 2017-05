SNTE suspende clases; reclaman jubilaciones y pagos a interinos

Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- Más de 480 escuelas no dieron clases este viernes por el paro de maestros alrededor de 11 mil 500 maestros del SNTE que continúan reclamando pagos atrasados y jubilaciones pendientes, por lo que los docentes se manifestaron en la glorieta de Las Tijeras para dar a conocer a la sociedad que sus reclamos son justos.

Antonio Pedro Santos, quien es coordinador de la sección 37 del SNTE en Tijuana, destacó que el anuncio de pago que hizo la autoridad estatal de pagar este 12 de mayo la nomina no es suficiente no es suficiente a pesar de que el estado busca responsabilizar a la federación de esta situación, cuando son trabajadores estatales y no federales, por tanto esta responsabilidad no es de ámbito federal.

“El pago a nuestros compañeros que ya cumplieron con sus 30 años de servicio y que han cotizado durante esos 30 años al Instituto de Seguridad Social, asimismo estamos exigiendo el pago inmediato a compañeros interinos que ya han cumplido con su trabajo de enero a la fecha y algunos otros casos desde septiembre a la fecha, entre la captura y la revisión de la misma nómina de la cual habla la autoridad educativa, esa nomina ya estaba programada para el 30 de abril y no se cumplió que equivale según ellos dicen a 185 millones, pero la deuda que tienen con nosotros es de 430 millones, entonces estamos en las mismas”, dijo el coordinador del SNTE en Tijuana sección 37, Antonio P. Santos.

Agregó que en el caso de loa maestros pendientes de recibir su jubilación existen alrededor de 3 mil 200 maestros, aunque destacó que el 15 de mayo se sumaran a este número otros 600 maestros que cumplen sus 30 años de servicio, los cuales estarían pendientes de recibir este derecho que ha sido postergado por el estado de Baja California.