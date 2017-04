Jamaicana de 117 años es quizá la de mayor edad en el mundo

Noticias Relacionadas Muere la última persona nacida en el siglo XIX

Jamaica.- Violet Brown dedicó gran parte de su vida a cortar caña de azúcar en los campos ubicados alrededor de su casa en el oeste de Jamaica. Asistía a la iglesia regularmente, evita consumir cerdo y carne de pollo, y celebró el mes pasado su 117mo cumpleaños.



Se cree que el sábado se convirtió en la persona de mayor edad en el mundo tras el fallecimiento de la italiana Emma Morano, quien nació el 29 de noviembre de 1899.



Brown dijo a The Associated Press que está sorprendida pero que está agradecida de haber vivido tanto tiempo.



"Esto es lo que Dios me ha dado, así que tengo que tomarlo: una vida larga", dijo Brown en una entrevista en su casa en el poblado de Duanvale.



Brown es considerada la persona de mayor edad en el mundo con documentación de nacimiento creíble, según Robert Young, director de la división de investigación y base de datos de supercentenarios en el Grupo de Investigación de Gerontología, una red de investigadores voluntarios sobre las personas de mayor edad en el planeta. Su sitio de internet señala que la mujer nació el 10 de marzo de 1900.



Brown no ha sido declarada aún la persona de mayor edad en el mundo por los Récords Mundiales Guinness, organización considerada el árbitro oficial para el otorgamiento del título, pero Guinness se basa fuertemente en el grupo de Young.



Young dijo que se ha reunido con Brown y examinado su certificado de nacimiento, el cual fue emitido por las autoridades británicas que gobernaban Jamaica en el tiempo de su nacimiento.



"Ella es la persona de mayor edad de quien tenemos en este momento suficiente documentación", señaló Young.



El primer ministro de Jamaica felicitó a Brown a través de Twitter.



Guinness dijo que está investigando a varios candidatos para otorgar el nuevo título de persona de mayor edad en el planeta.