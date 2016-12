Gasolineros de Ensenada desaprueban incremento

- Se verán afectados y sin ganancias.

Por: Nelly Alfaro

ENSENADA.- Ante el anuncio de un incremento al precio de la gasolina a partir del mes de enero, el sector gasolinero en Ensenada, desaprueba las acciones por parte del gobierno federal y señalan que trabajarán en buscar un equilibrio.

El presidente de la Asociación de Gasolineros de Ensenada, Juan Manuel Arellano Lara, declaró que aunque no haya un control de todo el sector, se buscará no afectar más al usuario, a pesar de que no tendrán ninguna ganancia.

“Hay desabasto en otros estados, esperamos no nos alcance ese fenómeno a Baja California y con el incremento de la gasolina, nos veremos afectados, no tenemos ningún beneficio en esto y nos golpeará en el futuro porque el usuario tendrá menos dinero”, dijo.

Arellano Lara, enfatizó que no se ha comunicado oficialmente al sector sobre este aumento y prevén un recorte de personal en las empresas ensenadenses pues no ha habido estabilidad económica.

“Estamos en contra de este movimiento de alza de precios tan fuerte repercutirá fuertemente el año entrante. Esperamos que se analice esto más a fondo aunque no haya vuelta para atrás”, reiteró.

Finalmente, mencionó que ante el panorama los empresarios con menos gasolineras se verán obligados a cerrar o vender.