Protección Civil alerta por bajas temperaturas, lluvias y nevadas

ENSENADA.- Un notable descenso en las temperaturas, lluvias, nevadas y fuertes vientos se pronostican para las próximas horas en la región, principalmente en las zonas serranas del municipio.

El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, Jaime Nieto de María y Campos informó que las condiciones climatológicas derivan del ingreso del Frente Frío No. 22 asociado con la tercera tormenta invernal de la tormenta.

Resaltó que con base en los reportes del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, se prevén temperaturas de -5 a 0 grados Celsius, tormentas fuertes y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Jaime Nieto señaló que como parte del trabajo coordinado con los diversos órdenes de gobierno, ha sido cerrado el acceso al Parque Nacional Constitución de 1857 -Sierra de Juárez-, razón por la que exhortó a la población para que en la medida de lo posible se abstenga de viajar a esta zona.

De igual manera, instó a la comunidad en general a evitar cruzar arroyos crecidos, protegerse adecuadamente del frío, extremar precauciones con la infancia y los adultos mayores, así como a permanecer atenta a los reportes oficiales que se emitan en las próximas horas.

Medidas preventivas generales

- Utilice ropa gruesa y calzado cerrado, protegiéndose cabeza, rostro y boca.

- Consuma frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C.

- Ingiera líquidos tibios en cantidades suficientes.

- Consulte a un médico o acuda al centro de salud de la localidad en caso de ser necesario.

- Utilice suficientes cobijas durante la noche cuando es más baja la temperatura.

- Revise los techos y bajadas de agua, los cierres de ventanas y puertas.

- Recubra las ventanas con papel periódico para evitar que el frío penetre a su vivienda.

- Asegúrese de que velas, estufas de carbón y calentones estén alejados de objetos que se calienten e incendien.

Protege a tu familia: ¡Qué las lluvias no te sorprendan!

Antes de las lluvias

- Elabora un plan familiar mediante el que toda tu familia conozca las vías de evacuación, puntos de reunión y los enseres que le corresponderá a cada miembro transportar en caso de contingencia.

- Verifica que el techo y bajadas de agua de tu domicilio se encuentren en buen estado.

- Elimina de tu predio toda acumulación de material que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado próximo a tu vivienda.

- Protege las ventanas con cinta de aislar y/o micas anti estallamiento.

- Ten un botiquín de primeros auxilios e incluye los medicamentos que tu familia requiera.

- Almacena agua -1 galón diario por persona- y alimentos no perecederos mínimo para tres días -si son enlatados no olvides incluir un abrelatas-.

- Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico.

- Ten a la mano una linterna, un radio de pilas, pilas de repuesto, así como un duplicado de las llaves de casa y automóvil.

- Coloca todos los productos tóxicos -herbicidas, insecticidas, químicos para limpieza, aceites para automotor- fuera del alcance del agua.

- Ubica con anticipación los refugios temporales que se habilitarán en caso de emergencia.



Durante lluvias torrenciales ¡No te arriesgues!

- Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- En caso de quedar atrapado en una corriente, sal de tu vehículo y busca un refugio seguro.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que esté en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.