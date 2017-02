VIDEO: Ambulantaje sin control en zona turística de Ensenada

- Se han registrado varios casos de violencia.

Por: Nelly Alfaro

ENSENADA.- A pesar de las constantes inconformidades presentadas por el sector comercial para regular el ambulantaje de la zona turística, no se ha atendido este problema que ha derivado en actos de violencia entre comerciantes.

Hace unos días, trascendió en redes sociales un video en donde se observa a dos comerciantes peleando e incitadas por un tercero, lo que lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, Rafael Chávez Montaño.

Indicó que este no es el primer caso que se suscita en la calle primera, y corresponde al desinterés de las autoridades municipales de no atender el problema del comercio ambulante para que sea regulado.

“Ya se han dado conflictos entre vendedores ambulantes; son grupos que no están regulados y se han dado casos de enfrentamientos verbales y físicos. La competencia entre los comerciantes es porque algunos se posesionan de predios o locales y no permiten el paso”, detalló.

Chávez Montaño, explicó que desde que dio inicio la administración actual, se han planteado varias acciones para la regulación del comercio ambulante, sin embargo, la justificación es la falta de presupuesto.

“Yo no sé que espera la Dirección de Comercio; no es fácil controlarlos y ponerse de acuerdo y todo sucede en las dos primeras cuadras, de la Ruiz a la Macheros y el gobierno no ha puesto interés en regular el ambulantaje”, sostuvo.

Finalmente, comentó que se ha planteado al regidor de la Comisión de Comercio y Espectáculos, Samuel Albestrain Pérez, que se dictamine para otorgar identificación a los comerciantes ambulantes y se puedan identificar a quienes se “meten” a la calle turística sin tener permisos.