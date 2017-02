Defiende regidor Rodolfo Mellado propuesta de incremento al transporte

- Desde el 2011 no ha habido ningún aumento, argumenta.

Por: Nelly Alfaro

ENSENADA.- Tras haber votado a favor del dictamen para que se dé un aumento a la tarifa del transporte, el regidor Rodolfo Mellado Pérez, defendió su postura, argumentando los costos insostenibles de los transportistas.

Justificó que desde el 2011 no se ha dado un aumento a la tarifa del transporte, a pesar de los incrementos que ha habido de los insumos energéticos, aunado a la depreciación del peso frente al dólar.

“No existe ninguna presión y hay pláticas con los transportistas y nos dicen la forma en que trabajan y en la comisión se habrá de tocar otros temas, como su seguridad. De ninguna manera hemos recibido amenazas de ellos, pero nos han dicho la situación difícil actual por la que pasan”, refirió.

Mellado Pérez, agregó que entre las condicionantes que se dieron para el sector transportista, es que haya chóferes más capacitados y mejores unidades, y corresponde al municipio llevar a cabo el Plan Maestro de Vialidades.

“Si lo presentamos en positivo es porque no hay razones para decir que no, viendo los costos que han subido. Nosotros tenemos que subirlo a la mejor se pueden gestionar subsidios, pero no veo el motivo para no subirlo”, finalizó.