Alerta Protección Civil Ensenada por lluvia, viento y nevadas

ENSENADA.- Se esperan lluvias intensas, vientos fuertes, nevadas y un importante descenso en las temperaturas tras el posible ingreso de un complejo sistema invernal aunado a un nuevo sistema frontal acompañado de una corriente en chorro de núcleo frío y un canal de baja presión informó el titular de Protección Civil Municipal, Jaime Nieto de María y Campos.

Indicó que se prevé una acumulación por precipitación cercana a las dos pulgadas, con temperaturas que fluctuarán entre los 19 grados Celsius -máxima- y 1 grado como mínima; con probabilidad de nevadas considerables por arriba de los 2 mil metros sobre el nivel del mar.

“La zona de tormenta implica relámpagos, vientos con rachas sostenidas de 45 kilómetros por hora con ráfagas de entre 80 y 100 kilómetros por hora en la zona urbana y en la Sierra de Juárez, y hasta de 150 kilómetros por hora en la Sierra de San Pedro Mártir”, afirmó.

Jaime Nieto exhortó a la población que reside en la zona urbana y en las delegaciones a extremar precauciones con niños y adultos mayores; incluso, a quienes residen en zonas de riesgo para que busquen resguardo con familiares y permanezcan atentos a la apertura de refugios temporales.

El funcionario subrayó que conforme avance esta tormenta se estará actualizando oportunamente la información, razón por la que instó a permanecer pendiente de los reportes oficiales que emitan la autoridad correspondiente.



Ante las lluvias: ¡Protege a tu familia!

- Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- Extrema precauciones al manejar, ya sea en la ciudad o carretera.

- Vehículos de grandes dimensiones deben extremar precauciones en zonas con vientos fuertes.

- Obedece por completo todas las señales de tránsito, especialmente en carretera.

- No viajes a los parques nacionales o zonas serranas, las condiciones serán muy peligrosas, posiblemente no haya paso a partir de la madrugada del sábado.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que esté en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.



Recuerda siempre la Regla de Oro:

¡No corras!

¡No grites!

¡No empujes!



Números de emergencia

Policía, Bomberos, Cruz Roja

911



Comisión Federal de Electricidad

071



Comisión Estatal de Servicios Públicos

073



Sistema Educativo Estatal

(01 800) 788-73-22



Protección Civil Municipal

173-97-10