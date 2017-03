Delitos de bajo impacto deben ser prioridad municipal: CCSPE

- No hay infraestructura ni elementos policiacos para atender delitos.

Por: Nelly Alfaro

ENSENADA.- Los delitos de bajo impacto deben de ser considerados como prioridad para ser atendidos por las autoridades de seguridad, declaró el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada, Faisal Díaz Nassif.

Indicó que aunque se han registrado mayor número de crímenes en la ciudad desde inicio de año, es preciso atender primeramente los robos a casa habitación, a vehículo y comercio, ya que son los que afectan directamente a la comunidad.

En estos delitos, agregó ha habido un repunte de más del 30% con base en las denuncias que se han presentado, sin embargo, se tiene conocimiento de un incremento de más del 300% de ilícitos que no han sido denunciados.

“Este tipo de delitos apremian a la ciudad; el robo a casa habitación, comercio y de vehículo requieren de mayor atención; como el robo a vehículo ha dejado de ser calificado como grave con el Sistema de Justicia Penal, por lo que hay emplear otras acciones”, dijo.

Díaz Nassif indicó que en la zona de Maneadero se han tenido reportes de bastantes incidencias, por lo que ya se gestionó que sea habilitada la subcomandancia que hay en la zona para mayor proximidad entre los habitantes de Cañón Buenavista y la delegación.

Asimismo, la falta de elementos municipales ha generado la incidencia delictiva; en la administración pasada había 950 elementos de los cuales, actualmente hay 883 por depuración policiaca y jubilaciones.

“No se tomaron las precauciones pertinentes y no se previó en lo que derivaría. Hemos exigido a los tres niveles de gobierno que se alcancen los niveles internacionales ya que se requieren alrededor de 1500 policías, por ello la corporación no funciona por completo aunado a que no hay infraestructura y tecnología”, finalizó.