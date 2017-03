Empresarios piden demandar a pasada administración de Ensenada

-Por desvío de recursos.

Por: Nelly Alfaro

Ensenada.- Luego de que se diera a conocer el desvío de recursos de la administración anterior que suman más de 2 mil millones de pesos, representantes del sector empresarial, exigieron que se actúe con prontitud y se finque responsabilidad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Ensenada, Marco Coronado Valenzuela, declaró que es indignante la actuación de los ex funcionarios Hirata Chico y Pelayo Torres.

“Va pasando el tiempo y no hay una acción concreta ni una denuncia penal; por 2 mil millones de pesos no se ha castigado a nadie”, dijo.

Coronado Valenzuela, mencionó que es necesario que en conjunto con otros organismos se integre bien el expediente para que la denuncia sea presentada por parte de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, la síndico procurador, Karina Castrejón Bañuelos, especificó que los más de 2 mil millones de pesos de desvíos, corresponden al aumento del pasivo que dejó la administración encabezada por Enrique Pelayo Torres; además, del desvío de fondos federales.

“Se desviaron para gasto corriente, pago de nómina entre otros y en unos días se presentará la carpeta con el resultado de las investigaciones que se han hecho por parte de sindicatura”, dijo.

Finalmente, comentó que se van a agotar los recursos para que quien resulte responsabilidades reciba la sanción correspondiente; algunos ex funcionarios ya han comparecido, sin embargo, el ex alcalde Gilberto Hirata Chico no ha podido ser localizado.