Dirección de transporte le niega descuento por ir en escuela privada

Por: Nelly Alfaro

Ensenada.- El conductor del micro 205, de la línea Amarillo y Blanco fue denunciado en la Unidad Municipal de Transporte (UMT) por un usuario de transporte público, tras no haberle respetado el precio de estudiante.

El usuario, Julio César García, relató que la mañana de este miércoles pagó con la credencial de la universidad privada a la que asiste, y el conductor se negó a recibir el dinero, sin embargo, retuvo la credencial.

Según el testimonio del usuario, el conductor quien no quiso identificarse, le argumentó que el descuento era válido únicamente para quienes presentaran la credencial de la cooperativa.

“Fui a la UMT, y el director me dijo que como pertenecía a una escuela particular no podían darme el descuento, hasta me dijo que no deberían existir las escuelas particulares porque el Estados es el que imparte la educación”, dijo.

El estudiante, agregó, que buscará a través de la dependencia y que se haga el descuento de estudiante (5 pesos por boleto), ya que los representantes de la dependencia le señalaron que el convenio indica que los descuentos a alumnos de particulares no es legítimo.