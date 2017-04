Profeco 'le cierra el changarro' a 17 en Ensenada

Noticias Relacionadas 6 establecimientos suspendidos en Tijuana por no respetar precios

- Durante Cuaresma y Semana Santa informó el delegado.



Por: Nelly Alfaro



ENSENADA.- De 117 verificaciones realizadas en Ensenada en Cuaresma y Semana Santa, la Profeco, suspendió 17 establecimientos, informó el delegado de la dependencia en Baja California, Julio Felipe García Muñoz.



Indicó que el operativo se realizó desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril y entre las principales irregularidades detectadas, fueron comercios que no tenían en exhibición los precios al consumidor, falta de calibración en básculas en lugares como pescaderías, abarrotes, estacionamientos, entre otros.



Agregó, que se realizaron algunas revisiones en bares y restaurantes, para checar que los licores que se comercializan contengan la calidad y sea conforme el precio que se da a los consumidores.



“Se trata de evitar malas prácticas como el re etiquetado de botellas, que se otorguen bebidas no incluidas en el menú, o que estén adulteradas”, recalcó.



Asimismo, dijo, que se han recibido en lo que va del año 155 denuncias de Ensenada, de las cuales todas han sido atendidas; únicamente, en 4 casos, no se encontró argumento claro del motivo de la queja o no hubo un acuerdo.



Las principales denuncias son en contra de las empresas de telecomunicaciones, en especial de la televisión de paga y empresas de telefonía.