'No llegué a aprender, ya traía mi ruta financiera': Novelo

Noticias Relacionadas Continúa la denuncia penal contra Hirata Chico

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- El presidente municipal de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna, dijo que él no llegó a aprender a la alcaldía, que ya traía su plan de trabajo, sobre todo el financiero.

“Recibo una finanzas colapsadas, lo dije no llegué a aprender, como dije traigo una ruta financiera con gente muy prestigiada en la materia también una reingeniería administrativa, empecé trabajar en junio después de que ganamos”, señaló

Indicó de las 180 unidades administrativas dejaron sólo 140 tras la reingeniería, aprovechando con ello un ahorro de la nómina.

“Presentamos el plan de contingencia en donde el personal no trae unidad, no se le paga el celular, los automóviles que traen las dependencias recaudatorias lo dejan a las 4 de la tarde en el municipio, y ahorran gasolina, en la nómina se reflejan 5.8 millones de pesos a la catorcena y eso nos garantiza que no falte el asfalto”, detalló.

Con respecto a su plan de trabajo, sostuvo están enfocados en fianzas, servicios públicos y gestoría.

“Hay pura inmadurez política, conmigo no hay colores, es una política madura y así debe ser, tenemos que mejorar para todos, es una política empresarial, escuchamos a la gente que hay abandono, hay pobreza”, concluyó.