Responde Toyota a amenaza de Trump por planta en BC

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que el presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump lanzara una tuit amenazante contra Toyota sobre sus planes de construir una planta en Baja California, la empresa ha respondido señalando la inversión con la que cuentan en ese país.

Señalan que "Toyota ha sido parte del tejido cultural en los EUA por casi 60 años y el volumen de producción o el empleo e no disminuirá como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, México anunciada en abril de 2015".

Además enfatizan que la planta en Baja California, México fue establecida desde 2002 y es una apoyo a la producción que se realiza en la planta de la misma empresa ubicada en San Antonio, Texas, donde en 2016 se hizo la producción de unas 230 000 Tundras y Tacomas.

