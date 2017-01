FOTOS: Ella vivió 15 horas; sus padres conmocionan las redes sociales

OKLAHOMA.- Una historia lamentable ha conmocionado en redes sociales, se trata de una bebé que sólo vivió 15 horas.

De acuerdo al medio Soy Carmín los padres de la menor optaron por traerla al mundo pese a su extraña enfermedad. Un que la menor estaba destinada a morir sin sufrimiento los titulares decidieron vivir una etapa de aprendizaje con la pequeña Annie.

Abbey Ahern y su esposo Robert se enteraron a través de una ecografía en la semana 19 del embarazo que su hija sufría anencefalia, una enfermedad que impide que el tubo neural no se cierre y por tanto que el bebé nacería total o parcialmente sin cerebro, cráneo ni cuero cabelludo.

La madre derrota por el fallecimiento de su hija escribió en su blog:

"Un aborto en avanzado estado de gestación era una opción. Obviamente es la que la mayoría de las mujeres en mi posición habrían elegido, pero después de discutirlo con mi marido decidimos no abortar", expresó.

"Sinceramente no sabía que Annie había nacido hasta que escuché una conmoción. Sabía que Annie estaba aquí. No lloró mucho, pero escuché que hacía ruidos. Eso nos enseñó que había belleza. Quería que la vida de Annie proporcionara vida a otros niños. El proceso de donar sus órganos me ha curado increíblemente, porque sé que mi bebé ha salvado vidas", redactó.

La pareja ya tiene tres hijos y mientras pasa el duelo de la menor, permitieron que el resto de los órganos de Annie se entregaron para la investigación médica, ello porque la falta de oxígeno sólo permitió la donación de válvulas cardíacas.