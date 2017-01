Arrestan en CA a esposa del autor de la masacre en club gay de Orlando

Miami, 16 Ene (Notimex).- La esposa de Omar Mateen, autor de la masacre del club gay Pulse de Orlando, Florida, fue arrestada hoy por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en relación con ese crimen, informaron autoridades.



Noor Salman fue detenida en California, donde vive su familia, pero el caso se presenta en Florida, donde su marido asesinó a 49 personas en el club nocturno en junio pasado, en la peor masacre de Estados Unidos en la historia moderna.



La procuradora general, Loretta Lynch, confirmó el arresto a la cadena MSNBC y dijo que desde el principio se asentó que “íbamos a mirar todos los aspectos de este caso, cada aspecto de la vida del pistolero para determinar no sólo por qué tomó estas acciones, sino quién más lo sabía y si había alguien más involucrado”.



Los detalles de los cargos contra Salman no se hicieron públicos de inmediato, pero fuentes judiciales señalaron a la cadena que podrían estar relacionados con obstrucción a la justicia.



En un principio las autoridades dijeron que exploraban la posibilidad de presentar cargos criminales contra Salman si se demuestra que ella sabía lo que su marido estaba planeando y no hizo nada para detenerlo.



Hasta el momento se sabe que Mateen y Salman intercambiaron mensajes de texto durante la masacre.



Salman, quien se trasladó al área de San Francisco después del ataque del 12 de junio, se espera que comparezca ante un tribunal californiano este martes.



Mateen, de 29 años, vivía con su esposa en Fort Pierce, una ciudad a dos horas de viaje al sur de Orlando.



Su padre, Seddique Mateen, dijo que su hijo estaba "muy enojado" después de ver a dos hombres besándose en Miami.



Mateen había sido entrevistado por oficiales del FBI dos veces en 2013 después de comentarios “inflamatorios” a colegas afirmando lazos con el grupo radical Estado Islámico (EI), pero no se encontró evidencia.



Al parecer el hombre era un habitual en el club Pulse y se puso en contacto con hombres en aplicaciones de citas gay, planteando la posibilidad de que él estaba en conflicto por ser gay.



Noor, quien había sido mantenida como sospechosa de ayudar y de incitar a su marido, que murió durante el tiroteo con la policía la madrugada de la masacre, se espera que sea trasladada a Florida, donde se presentaron los cargos.



Cincuenta y tres personas resultaron heridas por Mateen, quien durante la masacre prometió lealtad al EI.



La policía entrevistó a Salman el año pasado y ella le dijo al FBI que su esposo se había radicalizado en el año previo al ataque.