Fiscales desconocían que Guzmán sería extraditado

NUEVA YORK (AP) — Las noticias más recientes sobre la extradición a Estados Unidos del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. Todas las horas son locales:



11:05



Fiscales estadounidenses no estaban enteradas de que México extraditaría el jueves al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.



El fiscal federal en Nueva York, Robert Capers, dijo el viernes que las autoridades judiciales no estaban al tanto de lo que sucedería, sin embargo estaban preparados.



El asistente del fiscal general Kenneth Blanco agradeció a las autoridades mexicanas por su "firme apoyo y compromiso con la justicia".



Las autoridades estadounidenses aceptaron no pedir la pena de muerte como condición a la extradición.



El líder del cártel de Sinaloa será procesado en un corte en Brooklyn



_____



10:30



El gobierno estadounidense busca decomisar 14.000 millones de dólares como parte del proceso judicial contra el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, dijo un fiscal en Nueva York.



El líder del cártel de Sinaloa fue trasladado el viernes en la mañana a un juzgado en Brooklyn a la espera de su lectura de cargos.



El fiscal federal Robert Capers, en conferencia de prensa con la fiscalía de Miami, comparó el tráfico de drogas con un tumor canceroso que se extiende y lleva a la "miseria" a legiones de estadounidenses.



Guzmán está acusado de encabezar una gigantesca operación de tráfico de drogas, de lavar miles de millones de dólares y ordenar secuestros y asesinatos. Escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad, la más reciente en 2015.



Su abogado dice que la extradición tiene motivos políticos.