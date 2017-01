Pega a su hijo con cinta adhesiva a la pared para limpiar la casa

OHIO.- Por medio de Facebook Live una mujer estadounidense se balconeó pensando que pegar a su hijo con cinta en la pared para que la dejara hacer la limpieza del hogar era algo gracioso.

En la transmisión se aprecia que la madre presume lo buena que es, sobre todo, realizando sus tareas domesticas al grado de que el niño de dos años se encontraba pegado con cinta adhesiva con todo y la boca en la pared.

El niño no paró de llorar por 15 minutos porque no se podía mover de lo ‘enteipado’ que estaba.

La mujer fue arrestada y el menor puesto en custodia, el video fue suficiente prueba para que las autoridades retuvieran a la mal madre.

Exclusive: arrest of mom Shayla Rudolph by @ReynoldsburgPD after she taped 2yo son to wall on FB live. She's now facing felony charges. pic.twitter.com/vzm0980dnU