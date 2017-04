VIDEO: Mata a anciano, lo transmite por Facebook y dice que va por mÃ¡s

ESTADOS UNIDOS (AGENCIAS).- Un hombre identificado como Steve Stephens es buscado por la Policía estadounidense luego que transmitiera en vivo cómo mataba de un disparo a un anciano este domingo.



Steve publicó en su cuenta de Facebook el crimen y admitió haber cometido otros homicidios, por lo que las autoridades ya investigan las posibles muertes.



El video fue publicado el 16 de abril cerca de las 14:00 horas en la cuenta del sospechoso con el nombre de usuario Stevie Steve.



La Policía reveló que el anciano asesinado tenía 74 años y en vida llevaba el nombre de Robert Goodwin.

The Easter Massacre in Cleveland Ohio: The Killer Steve Stevens explains himself why he's committing these murders. Sick and twisted man. pic.twitter.com/HmqWfJtusd