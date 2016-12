Niño se ahorca por bullying; su madre escribe desgarradora carta

INGLATERRA.- Un menor de 11 años lamentablemente se suicidó tras sufriri bullying en su escuela, su triste madre escribió una desgarradora carta que ya se viralizó.

De acuerdo al medio Mundo Violento los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre, en Bradford, Inglaterra cuando el menor se ahorcó en su recámara.

Asad Khan era un niño muy inteligente, sensible y muy apasionado, así lo describió su mamá en una carta que difundió a través de la plataforma Stop bullying en la que agradece el apoyo que ha recibido por el lamentable fallecimiento de su hijo, y donde pidió que si alguien fue testigo del acoso que sufrió el menor se ponga en contacto con ella.

Aquí la carta que la madre de Asad escribió:

"Asad, mi hijo mayor, mi todo. Él era mi mayor fortaleza y apoyo. Él no era un niño cualquiera, era muy inteligente para su edad, era sensible, cariñoso y muy vivo.

El miércoles día 28 de septiembre de 2016, mi hijo exhaló su último suspiro. Él no murió de una larga enfermedad o un accidente, pero acabó con su vida. Sólo Alá sabe lo que estaba pasando cuando tomó la decisión de suicidarse.

El dolor de perder a un hijo no puede describirse. Vi como se daba por vencido, lloré pidiendo ayuda, recé para que comenzara a respirar, miré a los médicos con la esperanza de que ellos lo salvarían, pero su tiempo se acabó.

Que le digan que su hijo estaba sufriendo bullying. Las preguntas que pasan por mi cabeza son: ¿qué debe haber padecido él durante sus últimas horas? ¿Qué tuvo que ocurrirle para tomar una medida tan drástica? El dolor, la impotencia. ¿Por qué nadie lo defendió? Él era inofensivo.

Asad no salía de casa sin abrazarme y besarme. Su amor por sus padres, iba más allá de la explicación.

Cuando estoy a solas con sus recuerdos es cuando lloro. Ya no soy capaz de entrar en mi propia casa, la habitación donde todo ocurrió. Los recuerdos de Asad están en cada rincón de la casa. Se ha ido y tengo que aceptarlo.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para mencionar que no hay vídeos de mi hijo siendo acosado, él no me dijo que lo estaba sufriendo. Ahora resulta que varios amigos de su escuela dicen que lo molestaban. Pido a todos a levantarse contra el bullying, ningún niño merece ser maltratado. Es un asunto muy serio y son muchas las víctimas de ello.

Hoy ha sido mi hijo, mañana podría ser uno de los tuyos.

Me gustaría dar las gracias a cada una de las personas que nos ha apoyado en este momento tan difícil. Asad fue una ejemplo del cariño, la compasión, el amor y la compasión existe en la sociedad.

El apoyo que estoy recibiendo de todos, me ha ayudado a mantenerme fuerte. Sí existe un inmenso dolor, pero también existe la felicidad de que mi hijo está en los jardines del paraíso.

Si tu hijo fue testigo de que a mi hijo le hacían bullying, por favor acérquese. Eso es todo lo que una madre pide justicia para su hijo".

La desgarradora misiva ha consternado a la población a través de diversas redes sociales, por los que solicitan que se ponga atención en todas las instituciones educativas y se evite otra tragedia como la del menor Asad Khan.