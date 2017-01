Padre con cáncer busca familia a su hijo antes de fallecer

CIUDAD DE MÉXICO.- Nick Rose fue un británico diagnosticado con cáncer de huesos en etapa terminal por lo que su tarea antes de morir fue buscar una familia que adoptara a su pequeño hijo de tan sólo 4 años de edad.

Logan fue abandonado por su madre al nacer y, desde ese momento, Nick se dedicó a sacar adelante a su hijo para que tuviera una vida feliz como cualquier otro niño, hasta que se enteró de la terrible noticia de que padecía cáncer pulmonar y en los huesos.

Debido a que su enfermedad era de etapa terminal, tomó la decisión de encontrarle a Logan una familia con valores que le diera el amor que el ya no podría.

De acuerdos con medios de comunicación británicos, la última voluntad del padre fue cumplida pues encontró a la deseada familia, sin embargo, al ser él quien pagaba las cuentas de la casa, no tenia para su funeral por lo que sus amigos se organizaron para pagar los gastos y recolectar recursos para el futuro de Logan.

Además, abrieron una cuenta bancaria para que los ciudadanos donaran a la causa.

A sad story. Nick Rose was truly an amazing dad. RIP knowing you're son will be taken care of. #cancerhttps://t.co/nQL1BhEYS1