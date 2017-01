Rata roba arroz; la cuelgan en ventana para exhibirla

CHINA.- Una ratita que buscaba comida dentro de un almacén fue torturada por los empleados del lugar quienes argumentaban que les había robado arroz y debían darle un castigo ejemplar.

Los hechos ocurrieron al Sur de China en la ciudad de Heyuan, los trabajadores decidieron torturar a la rata como un ladrón que hubiese saqueado su depósito de arroz y como si el roedor comiera grandes cantidades como las de un ser humano.

La rata fue expuesta en una de las ventanas, colgada y con las extremidades amaradas y, por si fuera poco, le colocaron letreros amarillos para darle un escarmiento por robar comida.

Las fotografías circularon en redes sociales desatando la ira de las personas y activistas en pro de los derechos de los animales por lo que los denunciaron por maltrato animal.

De acuerdo con el medio de comunicación este tipo de correctivo lo utilizaba el régimen comunista contra los ladrones.

“No soy capaz de más. Así me mates a golpes, nunca admitiré que me robo tu arroz”, “Juro que no lo vuelvo a hacer”, decían las cartulinas.