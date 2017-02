Le corta las orejas a su esposa por temor al abandono

AFGANISTÁN.- Un hombre que temía su esposa lo abandonara, tomó la decisión de cortarle las orejas.

De acuerdo al medio SDP Noticias los hechos ocurrieron en la provincia de Balkh, Afganistán, cuando el masculino atacó a la mujer mientras esta dormía.

Zarina está hospitalizada y estable, pero deberá recibir terapia debido al trauma psicológico.

El responsable se encuentra prófugo y Zarina exige su detención, pues confesó a las autoridades que su pareja le había impedido ver a sus padres, porque creía que se iría con ellos.

La relación nunca fue muy buena, asegura la mujer, sin embrago, han permanecido juntos por 13 años.

"No he cometido ningún pecado. No sé por qué mi marido me hizo esto", sostuvo Zarina.