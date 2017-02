Adolescente de 13 años se suicida por bullying; difunden despedida

ESPAÑA.- Una menor de 13 años de edad se suicidó porque era víctima de bullying.

De acuerdo al medio SDP Noticias los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, días después los medios locales de España difundieron un cómic que la menor creó, mismo que cuenta el acoso escolar que sufría.

Lucia también dejó una nota de despedida para sus padres, quienes decidieron publicarla para disminuir el caso de suicidios en adolescentes.

Hasta el momento las autoridades determinaron que el comic es un testamento gráfico. En él escribió:

"A la hora de mate, en clase, me han entrado unas ganas tremendas de llorar, se me caían las lágrimas pero nadie se dio cuenta, como siempre".

"Es cómo ella se va acomplejando. No quiere comer, pesa 64 kilos, se siente mal, la siguen insultando y los acosadores son cada vez más grandes y ella es cada vez más chiquitita. En la última línea, esa niña se tira al vacío".

“Hoy ha sido un día de mierda, estoy mal. Sólo lloraré hasta dormirme. Al salir al recreo me he vuelto a quedar sola... Hay veces que sólo quisiera encerrarme en una bola y no salir nunca. Y díganselo a él, que me quería".

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de las agresiones contra Lucia.