VIDEO: 'Se equivoca' de carril y mata brutalmente a motociclista

TAIWÁN.- Una mujer aparentemente 'se equivocó' de carril y mató brutalmente a un motociclista.

De acuerdo al medio RT el lamentable incidente ocurrió en la carretera de la montaña de Taiwán misma que sólo tiene un carril de ida y uno de venida.

Fue a través de las cámaras de seguridad que se dio a conocer el suceso donde se observa claramente que la camioneta invade el carril contrario, e impacta al motociclista enviándolo al fondo de un precipicio, causándole la muerte inmediata.

Hasta el momento se sabe la conductora fue detenida y confesó "no se encontraba bien" en el momento del accidente.

Don’t zone out! Driver kills motorcyclist after driving on opposite lane in SE China’s #Taiwan pic.twitter.com/P9eOH1g3bM