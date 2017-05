Migrantes centroamericanos huyen de la violencia, esperan asilo de EU

Por: José Luis Camarillo

TIJUANA.- Nosotros recibimos a este grupo de centroamericanos sobre todo de Honduras debido a que han sido desplazados de sus lugares de origen, comentó Irma Garrido, presidenta de la asociación Reactiva Tijuana.

Pueblos sin Fronteras inició este proceso para ayudarlos a pedir asilo político en EU. Los migrantes han sido asesorados por Roberto Corona y Alex Macy's para solicitar el asilo pues han sido desplazados de su país por la violencia, explicó.

Muchos de ellos han sido despojados de sus negocios, de sus casas, han sido víctimas de violencia y de secuestro. Vienen aproximadamente 200 centroamericanos y se han sumado en el camino gente de Oaxaca y Chiapas.

Ellos lo único que desean es vivir en paz e ingresar a EU pidiendo asilo político al país. Ellos no son delincuentes sino personas que están migrando por una necesidad, porque son desplazados de sus países por cuestiones de violencia y de política, afirmó.

Otra de las organizaciones que ha respaldado las necesidades de los refugiados es Ángeles sin Fronteras, Lourdes Lizardi en representación ha declarado que venían más de 30 niños y 100 personas adultas, los tuvimos en el albergue Movimiento Juventud 2000 en Zona Centro, ahí se hizo una clínica de abogados que les dieron atención uno por uno para explicarles el proceso del asilo político, dijo.

El abogado les explicó el riesgo de ser separados y lo que conlleva el proceso. Ahorita estamos varios compañeros de las asociaciones y varios se quedaron varados en Mexicali, de no obtener medio de transporte entonces harán caminata hasta Tijuana por la Rumorosa. "Los migrantes no somos los olvidados de dios, somos los olvidados del sistema y del mal gobierno", denunció. Esperamos que a los migrantes les vaya muy bien y logren pasar.

Por su parte, Alex Macy's, asesor de los migrantes, expresó "estamos acompañando a este grupo de personas refugiadas, ellos y ellas van a exponer qué es el viacrucis, a qué vienen y qué cosas pasan en el camino. Han venido alrededor de 200 personas desde el 9 de abril cuando cruzaron la frontera con Guatemala. Se han trasladado en el tren, autobuses y caminando a lo largo de México".

Mary es una mujer extranjera del Salvador que huye de su país y pretende quedarse un tiempo en Tijuana para después cruzar a Estados Unidos, han amenazado a sus hijos con matarlos si no los entrega a las bandas de los Maras-

Salgo de mi país porque está muy corrupto hay mucha delincuencia, no podemos regresar porque si lo hacemos inmediatamente nos matan. Secuestraron a mi hija discapacitada y me pidieron a cambio a mi hijo para recuperarla. Lo querían para que mi hijo participara en las pandillas delictivas como la MS18, relató.

Ellos roban a los menores y los entrenan para ser delincuentes y asesinos como ellos. En el viacrucis he caminado desde el 9 de abril hasta esta fecha, de mi país salí en el 2013, pasé la frontera de Guatemala con el Salvador caminando hasta La Mesilla, contó.

Cargo a mi hija de 20 años en silla de ruedas cuando pasamos por lugares que es difícil tenemos que cargar la silla y a mi hija. Busco una vida mejor que darle a mi hija, un futuro, una educación donde mi hija sea libre y no tenga temor de ser asesinada. Mi idea es cruzar a EU, voy a entregarme a migración para pedir asilo al gobierno porque tengo miedo de regresar a mi país, declaró.

Por lo pronto me quedo en Tijuana dándole un tratamiento a mi hija porque la traigo mala. También quiero agregar que me apoyen a traer a mis hijos que se quedaron en Tapachula que corren peligro, incluyendo a mi esposo son 8 los que se encuentran allá, finalizó.

Ana Romero es otra de las migrantes que deja su país, Honduras, por amenazas en contra de su vida, recibió 2 balazos.

Por la delincuencia, por la Mara, porque la vida está muy pesada allá es que venimos aquí. La Mara nos hostiga, ellos me pegaron dos tiros y por eso me vine, tengo mucho temor de regresar a mi país, expresó.

Caminamos como 5 días y también venimos en tren. De mi país salí en noviembre del año pasado. En Tapachula me negaron mis papeles y por eso he venido en el viacrucis, hemos venido como familia. Estamos aterrorizados en nuestro país, nos ha fallado por eso venimos aquí a pedir refugio para dar mejor vida a nuestros hijos, dijo.

Las personas que me balearon en mi país todavía fueron a buscarme a Tapachula, agregó.

Griselda Abigail chica transgénero es otra de las migrantes que huyen de Honduras, víctima de la homofobia, abuso sexual y de crímenes, espera conseguir asilo político en Estados Unidos o en México.

Sólo porque somos chicas de otra identidad de género nos matan por la homofobia, han asesinado a mi hermano por quererlo obligar a unirse a la Mara 18, contó.

La homofobia ante la comunidad gay y lesbianas es muy fuerte, nos matan, nos golpean, nos niegan la oportunidad laboral. El único trabajo que nos dicen que podemos realizar es la prostitución. Aquí en México me intentaron violar con armas, navajas y pistolas pero logré escapar, salí huyendo aunque me golpearon y me dejaron irreconocible, relató.