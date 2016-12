Despiden a 9 de la SEDESOL; habrían cobrado recursos para abuelitos

- En todo el país son 493 los empleados investigados .



Por: Luis Arellano Sarmiento



MEXICALI.- En Baja California nueve trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL) fueron despedidos por ser parte de una investigación en el programa de apoyo a adultos mayores, informó el delegado Guillermo Peñúñuri Yépiz.



“Al parecer no todas las personas estuvieron cobrando cheques o recursos, pero sí hay personas, que según parece pues hay ciertas evidencias, estuvieron poniendo las huellas digitales de ellos, suplantando o queriendo hacer parecer que habían sido puestas por personas de la tercera edad”, detalló el funcionario federal.



La sospecha es que los funcionarios investigados cobraron cheques destinados a los ancianos beneficiarios del Programa 65 y Más.



“En Baja California hubo nueve casos de esos 493 personas involucradas con ese tema que mencionaba el secretario Luis Enrique Miranda, nueve personas están involucradas aquí en estado de Baja California”, mencionó el delegado de SEDESOL.



Explicó que por tratarse de recursos públicos “la Secretaría de Desarrollo Social decidió apartar de sus labores a estas personas que se considera que están involucradas en este tema, sin embargo se sigue investigando el modus operandi”.



Dijo que no se puede tener duda de la honestidad de la gente que labora en las filas de la secretaría, incluso no descartó la posibilidad de turnar la investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).



“Cuando se compruebe de manera definitiva seguramente se hará la denuncia correspondiente ante la procuraduría”, aseveró el funcionario federal.



Los ancianos que están el Programa 65 y Más reciben 580 mil pesos mensuales, por lo que cada dos meses se les hace la entrega de 1 mil 160 pesos a cada uno.