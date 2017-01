40 recurrieron a resguardase del frío en Año Nuevo en albergue

Noticias Relacionadas Pronostican frío, vientos y lluvias en BC este fin de semana

- En albergue temporal del DIF.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- En la noche de Año Nuevo fueron 40 personas las que además de resguardase del frío y la lluvia, tuvieron una cena en el refugio temporal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Así lo informó la presidenta del DIF Mexicali, Margarita Flores de Sánchez, quien dijo que desde el 7 de diciembre que fue habilitado el albergue, han sido atendidas cerca de 700 personas.

Detalló que acompañada del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, departieron con los asistentes y atestiguaron la habilitación de la regadera para ducha con agua caliente.

“Llegaron muy contentos desde las 4 y media, se llegaron a bañar todos ellos, cuando yo llegué estaban todos rasuraditos y muy contentos porque están estrenado regadera”, indicó la presidente del DIF Municipal.

La intención es que la gente que no tenga donde resguardarse del frío nocturno, tenga un lugar digno proporcionado por su gobierno municipal, dijo Flores de Sánchez.

“Son personas que no tienen un hogar, una casa, no tienen un techo donde cobijarse, así es que para nosotros, es muy importante que sienta no solamente la calidad, que es la que les estamos dando como servicio, sino la calidez como seres humanos”, aseveró la esposa del alcalde.