Liberan precio del gas y sube 19%

- El tanque más grande subió en promedio 110 pesos; es la entrada del libre mercado de los combustibles.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Con la entrada del gas LP al libre mercado, el precio de este hidrocarburo se incrementó en un 19 por ciento en Mexicali, reconoció la subdelegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rosa Isela Dávalos Méndez.

La funcionaria federal explicó que este 2017, el precio del gas, la electricidad y la gasolina ya no será regulado por el gobierno mexicano, sino que serán los particulares basados en la ley de la oferta y la demanda.

Particularmente, el precio del gas se liberó a partir del primero de enero pasado, lo que significó que las cuatro gaseras que operan en Mexicali, decidieran el precio de su producto.

Dávalos Méndez, detalló que la Profeco ya no revisará que los comerciantes no rebasen el precio tope que definía el gobierno, pero sí supervisarán que los precios estén a la vista, que no se vendan kilos, metros o litros de menos, además de que se respeten las garantías ofrecidas al consumidor.

El litro de gas se vendía en 6.98 pesos antes de la entrada de este año, pero ahora se vende entre 8.26 y 8.32 pesos dependiendo de la empresa gasera.

La subdelegada de Profeco informó que en Mexicali con cuatro las empresas que ofertan gas LP, tales como Silza, Hidrocarbura, Z Gas y Kino.

En promedio, el tanque pequeño con medida comercial de 10 kilos, pasó de 129 pesos a 153, mientras que el recipiente de 20 kilos costaba 258 pesos y ahora 306.

Asimismo, la medida del tanque de 30 kilos oscilaba entre los 383 pesos, pero desde el inicio de este año el costo es de 460 pesos, de igual manera el cilindro más grande de 45 kilos, subió 111 pesos pues de 579 ahora cuesta 690 en promedio.