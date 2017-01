Faltan 40 millones para pagar la nómina y segundo aguinaldo: alcalde

- Está a la espera que hoy lleguen recursos para no diferir ese pago.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- En pleno día para pagar la primera catorcena del año y la segunda parte del aguinaldo, el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, dijo estar esperando un recurso para poder completar esos pagos a los empleados del Ayuntamiento.

“Estamos terminando de empujar eso, estamos terminando de ver si vamos a completa el 100 por ciento, yo espero que sí, pero si no fuera así, pues el siguiente lunes la parte que faltaría, pero yo espero hoy podamos hacerlo, estamos esperando un recurso que nos llegaría en el transcurso del día de hoy”, detalló el presidente municipal de Mexicali.

Comentó que son 80 millones de pesos lo que el municipio deberá erogar de aguinaldo este 6 de enero, además de otros 40 millones de pesos correspondientes al pago catorcenal para los más de 6 mil empleados del Ayuntamiento.

Informó que para completar los 120 millones de pesos que son necesarios, faltan más de 40 millones cuyo límite para conseguir y cumplir al 100 por ciento, son las 24 horas del este viernes 6.

Sánchez Vázquez, mencionó que una de las vertientes para conseguir el dinero que falta, fue la solicitud de un adelanto de participaciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

El presidente aseguró que está en pláticas con la dirigencia sindical, al referir que “desde antier he estado en contacto, he sido muy responsable, no voy jamás a sorprender a nadie, porque la realidad está muy clara, está complicado financieramente esto”.