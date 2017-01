Cumple 5 días bloqueo de la planta de Pemex Mexicali

- Se quedan sin gasolina.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Con filas de hasta cien carros y 3 horas de espera, este lunes automovilistas abarrotaron las pocas gasolineras que aún tenían combustible.

Luego de cinco días del inició bloqueo de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos ubicada en el kilómetro 16 de la carretera Mexicali-Tijuana, prácticamente el 100 por ciento de las gasolineras están sin combustible.

Así lo manifestó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Rodrigo Llantada Ávila, quien también es integrante de la Asociación de Gasolineros de Mexicali.

Dijo que la planta de almacenamiento que está bloqueada, suministra de gasolina a 240 estaciones de Mexicali, su valle, San Felipe y San Luis Río Colorado, este último municipio de Sonora.

La mañana de este lunes, uno de los manifestantes, Juan Carlos Hernández, indicó que un día antes acordaron con autoridades de gobierno que salieron dos pipas cargadas de combustibles, con la finalidad de abastecer a los servicios de emergencia.

Sin embargo, “de repente los representantes del señor gobernador pues ya nos las quisieron, no sabemos por qué, no salió ninguna pipa, ellos salieron sin decir adiós, no sé su sus superiores cambiaron de idea, para nosotros prácticamente rompieron el diálogo”, detalló el taxista de profesión.

Dijo estar a la espera de un anuncio por parte de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), para ver si se logró algo con las gestiones que el gobernador hace para homologar el precio de la gasolina con las ciudades vecinas de Estados Unidos.

A partir del pasado primero de enero, la gasolina magna cuesta en Mexicali 16.17 pesos, mientras que la tipo Premium vale 17.95 pesos, en ambos casos cerca de 3 pesos más que el último día de diciembre pasado.

A las 10:45 de la mañana de este lunes, en la gasolinera ubicada en Uxmal y Calle Nayarit se agotó el combustible, dejando en la fila a decenas de automovilistas, los más próximos con una espera de tres horas.