Taxistas abandonan bloqueo de Pemex Mexicali; debilitan plantón

MEXICALI.- Los taxistas que participaban en el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento de PEMEX en esta ciudad, decidieron retirase la noche del lunes debilitando el plantón que desde cinco días y medio sostenían.

Uno de los ciudadanos que no pertenece al gremio taxista, Filiberto Sánchez, explicó que hasta el plantón llegó el líder de los radio taxistas mexicalenses, Fermín Vega González, quien dijo venía con la interlocución del gobierno estatal.

Al escuchar al líder taxistas que estaba por primera vez en el bloqueo, los manifestantes sugirieron que se creara una comisión de cuatro personas para dialogar, sin embargo Vega González, les dijo que solamente quería hablar con el vocero, Juan Carlos Hernández, que también pertenece al gremio de choferes.

El señor Filiberto Sánchez, relató que cuando regresó el vocero del movimiento después de platicar con Vega, les dijo que se retiraba del bloqueo y con él los taxistas que participaban.

Para el manifestantes que no pertenece al gremio de taxista y unas 30 personas que aún siguen en el bloqueo, el argumento de gestionar una probable homologación de la gasolina no dejaba nada seguro, pues era sólo una promesa y no se había logrado nada.

A unas horas de cumplirse los seis días de bloqueo, elementos de la policía federal bloquearon momentáneamente el acceso de la carretera que lleva a la planta de PEMEX, dejando incomunicados a los paristas y evitando que llegaron más personas.

Sin embargo, luego de que un medio de comunicación publicara la foto del bloqueo de las patrullas federales, éstas abandonaron el lugar y volvió el acceso a la planta.

La tarde de este martes 10 de enero, el bloqueo continuaba y llegaban más ciudadanos a reforzar la protesta, aunque los participantes apenas superaban el medio centenar.