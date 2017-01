Elementos federales desalojan plantón de Pemex 'La Rosita'

MEXICALI.- Manifestantes que mantenían bloqueadas las instalaciones de la planta distribuidora ‘La Rosita’ de Pemex accedieron a desalojar el plantón.

A primera hora de esta mañana se registró en La Rosita el arribo de elementos de la Policía Federal, acompañados por auxilio médico y representantes de Derechos Humanos, para establecer un acercamiento y negociación con quienes protestaron por 6 días en ese lugar.

A los protestantes se les dijo que el desalojo de la planta de Pemex no estaba a la negociación, y se les requirió un retiro voluntario antes de usar la fuerza.

Ante esto, los protestantes analizaron y accedieron a salir por su propia cuenta del sitio, acordando continuar con la resistencia pacífica a los incrementos de gasolina, impuestos y agua, sumándose a quienes mantienen tomadas las instalaciones de Recaudación de Rentas del Estado.

Previo al desbloqueo voluntario, algunos participantes del bloqueo entonaron el Himno Nacional y entregaron a las autoridades de gendarmería un ramo de flores, y les pidieron su gestión a favor de la población y sus condiciones económicas.

“El hartazgo no se va a acabar y el problema no se va a acabar porque el problema no somos nosotros, sino ellos”. aseguró un manifestante en referencia a las autoridades.

La amenaza los hizo desalojar, no querían que sucediera lo mismo que en Rosarito, “Tuvieron la amabilidad de acercarse y tener tacto”, reconocieron.