Aún no atienden a manifestantes que mantienen bloqueo de Recaudación

MEXICALI.- Autoridades del Gobierno Estatal continúan sin atender a los manifestantes que a manera de protesta mantienen bloqueadas las operaciones de Recaudación y Rentas desde el pasado lunes.

El grupo de personas se ubicó en dicho lugar estratégico bajo el lema “¡Qué les duela el bolsillo como a nosotros”, impidiendo el pago de tributos al Estado hasta que se reviertan el alza a las gasolinas, a los impuestos, a los derechos de placas vehiculares y la nueva Ley del Agua.

Al cumplirse el cuarto día de toma del recinto recaudatorio, Raúl Gastélum, líder y vocero ciudadano del grupo de manifestantes enfatizó en la actitud pacífica con la que sus acciones se han desarrollado, y declaró no haber recibido visita o atención a sus demandas por parte del Gobernador Francisco Vega, ni de alguna otra autoridad de su nivel.

“Desde el lunes a las 7 am, cuando se pusieron los candados, no hemos tenido ni un contacto, ni bueno ni malo, ni amenazas, para nada, simplemente nada. Haga de cuenta como si no estuviéramos aquí para ellos.” Manifestó el ciudadano.

Se espera que a la protesta de recaudación de rentas arribe este mediodía la marcha organizada por el grupo Célula 686 para reforzar la manifestación y presentarse ante la Cámara de Diputados para exponer sus demandas.