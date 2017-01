Aprovechan manifestaciones para lanzarnos campaña de desprestigio: PAN

- La campaña de 2018 ya comenzó, dijo Gutiérrez Vidal.



Por: Luis Arellano Sarmiento



MEXICALI.- Las manifestaciones recientes han sido aprovechadas por nuestros adversarios políticos para lanzarnos una campaña de desprestigio, dijo el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gutiérrez Vidal, ante un grupo de militantes.



Aseguró que su partido respeta la manifestación honesta de ciudadanos, e instó a que los adversarios políticos no utilicen una acción legítima del pueblo, para obtener beneficio político.



El dirigente del PAN, detalló que el gobernador escuchó el reclamo ciudadano y por consecuencia eliminó el reemplacamiento y decretó descuentos al consumo del agua.



Pero es necesario que el presidente Enrique Peña Nieto también escuche el reclamo que generó el aumento de los energéticos, como el gas y la gasolina consideró el panista.



“Están tratando de desacreditarnos, sino con mentiras con insultos y hasta amenazas con agresiones físicas, la campaña 2018 ya comenzó, ya estamos en campaña, ya hay que activarnos”, aseveró Gutiérrez Vidal.



Espetó que “corren rumores por las redes sociales, que hacen creer al ciudadano muchas cosas, se plantan en las marchas y dicen una sarta de mentiras y bueno es una campaña orquestada por nuestros opositores porque no pudieron ganar la elección pasada, por eso tratan de desprestigiar a quienes hoy representan a los baja californianos, quienes legítimamente ganaron en las urnas, haciendo creer que no sirven para nada y exigiendo su salida”.