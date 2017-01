Canacintra Mexicali exige la abrogación de la Ley del Agua

- La califican de privatizadora.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Por no haber sido consensuada con la ciudadanía y por ser una ley a todas luces privatizadora, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) solicitó la abrogación de la nueva Ley del Agua de Baja California.

Así lo expresó el presidente de la cámara en Mexicali, Juan Ignacio Gallego Topete, quien al solicitarlo públicamente se hizo acompañar por siete diputados que votaron en contra de la ley.

También, en las instalaciones de la Canacintra estuvo como invitado el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), Manuel Guevara Morales, quien luego de escuchar las propuestas de los industriales, se encargó de explicar las bondades de la ley.

Gallego Topete, dijo que la manifestación ciudadana del domingo es por el hartazgo social, por lo que no se permitirá que las decisiones de gobierno sean unilaterales sin el consenso popular.

Reclamó que aun cuando la Canacintra tiene un lugar en el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), el tema de la ley de agua no fue abordado dentro del mismo.

El presidente de los industriales, refirió que la ley no fue consensuada con los usuarios del agua ni hubo consultas previas para su redacción, “es decir se hizo directamente del ejecutivo, nosotros como industriales nunca tuvimos ese sentido de poder poner nuestro granito de arena en esta ley para poder sumar, poder decir cómo nos afecta, cómo nos beneficia y poder hacer una ley que nos beneficiara a todos, no hubo ese consenso y no estamos de acuerdo ni en esta ley, ni en cualquier otra ley en donde no se nos consulte a nosotros como industriales, que tengamos un efecto directo”, expresó el líder empresarial.

Agregó que no está muy claro el cómo se decidió el incremento del 20 por ciento a la tarifa el agua

“Y tercer punto y el más importante, y eso nos preocupa a toda la sociedad, es la privatización del agua y tenemos que ser muy claros en ese tema, el ejecutivo nos comenta que no es privatización, sin embargo leyendo la ley nos damos cuenta que precisamente es una privatización, si de alguna manera le llaman concesión o de alguna otra manera, se está privatizando los servicios del agua, en donde nos vamos a ver afectados toda la sociedad”, aseveró el presidente de Canacintra.