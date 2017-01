Dirigente de burócratas asegura que está en riesgo pago a 6 mil

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- El pago de 6 mil empleados del Ayuntamiento está en riesgo pues no se han generado las nóminas, comentó la secretaria general del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte.

La también diputada, junto con un grupo de burócratas logró ingresar al edificio municipal, pues dijo estar preocupada por el servicio de recolección de basura, “tenemos 19 camiones que ocupan partes, que se recogen mil toneladas de basura diaria, tenemos situaciones en SEMEFO, de personas que fallecieron y que ocupan trasladar cuerpos, tenemos el Registro Civil cerrado tanto en el gobierno del estado como aquí en el municipio”, refirió la burócrata.

También, la recaudación está cerrada lo mismo que el departamento de compras, por lo que “necesitábamos que permitieran el acceso de los compañeros para que puedan generar los pagos a proveedores, a ISSSTECALI, el pago de la corrida de la nómina que se procesa los miércoles para poder pagar a los 3 mil 496 sindicalizados, 2 mil policías y 700 empleados de confianza”, dijo la dirigente sindical.

La diputada dijo haber explicado a quienes sostienen el bloqueo del edificio municipal, que era una situación de salud que se recoja la basura en tiempo y forma.

Bentley Duarte, ingresó a la fuerza al edificio público apoyada por burócratas que rompieron el bloqueo de los manifestantes.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento Antonio López Merino, explicó que “la nómina no es digital como era anteriormente, aquí se paga con cheque, hay que generar una nómina y hay que trabajar para imprimir los cheques para que puedan salir, la preocupación de los empleados que saben cuál es el procedimiento, es que no se está generando esa nómina y no se está haciendo los cheques y obviamente si no se genera,el viernes no van a tener su pago”.