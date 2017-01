CFE cobra más cara electricidad al municipio que a cualquier otro

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cobrando la tarifa más cara de todas, inclusive más que lo que se le cobra a las industrias, recriminó el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez.

“Y esto no lo consideramos justo, no es posible que quien con la luz la utilice como una herramienta para generar industria,utilidad, comercio, en una fábrica o lo que sea, que hacen de la luz como parte de su insumo para su maquinaria, pero que da una ganancia, una utilidad en la producción, en el caso nuestro no hay ninguna ganancia, por eso consideramos injusto que nos estén cobrando la tarifa más cara que a la propia industria”, espetó el alcalde durante la mesa de diálogo con los manifestantes que bloquean el palacio de gobierno.

Explicó que el cabildo tomó un acuerdo para exhortar a la CFE a que reduzca el cobro por el alumbrado público al municipio, facturación que en el 2016 llegó a los 142 millones de pesos.

Sánchez Vázquez, aseguró que los 14.61 pesos que los usuarios domésticos pagan por el Derecho al Alumbrado Público (DAP) en Mexicali, significan 68 millones de pesos al año, por lo que es menos de la mitad de lo que el Ayuntamiento paga por la electricidad de las luminarias.

Dijo que el municipio de Mexicali es el que tienen el cobro de alumbrado público más bajo de todo el Estado.