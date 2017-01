Diálogo entre manifestantes y municipio reinicia jueves en Mexicali

Noticias Relacionadas Permanecerá plantón hasta que se analice Dictamen no.62: Manifestantes

- La obra costará más de 500 millones de pesos, dijo el titular de SIDUE

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- La obra del acueducto que suministrará agua a la cervecería Constellation Brand, todavía no tiene la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pero se está trabajando en eso, reconoció el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE), Manuel Guevara Morales.

El funcionario estatal, explicó que esa obra será financiada por una empresa privada, infraestructura que costará al gobierno más de 500 millones de pesos que deberán ser pagados en tres años.

El secretario de infraestructura, detalló que el acueducto en cuestión será propiedad del gobierno del estado, y no sólo suministrará agua a la cervecería, sino a la población en general.

Reconoció que aún está pendiente la trayectoria del acueducto pues hay tres posibles trazos, pero el 95 por ciento pasará por derechos de vía públicos.

El pasado viernes 20 de enero, ejidatarios de la zona norte del Valle, bloquearon el inicio de la obra y hasta la fecha no han permitido la realización.

Cuestionado al respecto, Guevara Morales, negó que la obra haya iniciado pero al mismo tiempo se contradijo.

“Lo que pasa es que empezaron aponer cercos, llevaron algo de maquinaria, y algo de tubería, y estamos en proceso todavía del impacto ambiental, hay cosas qué hacer antes de, es un tema de siete meses, y que está en proceso, está en revisión, hay planos que terminar, hay un proyecto que ellos entregaron”, aseveró el titular de SIDUE.

La cervecería representa un inversión de 1 mil 450 millones de dólares, con una capacidad de generar 750 empleos, destacó el funcionario arguyendo ventajas de desarrollo para la región.

Guevara Morales, rechazó que el costo de la obra se haya inflado, como lo dio a entender el presidente de Coparmex en Mexicali.

“Hay como tres alternativas de proyecto y tres alternativas de trazo, y otro factor importante es que es una obra financiada, que se autorizó que se pagara en tres años, no es lo mismo una obra en que la SIDUE o la CESPM paga al contado o mensualmente las obras, a una obra que una empresa financia”, dijo el secretario.

Agregó que “el acueducto será del gobierno del estado, no de la cervecería, y ese acueducto va a llevar más agua de lo que ocupa la cervecería, en el sexenio no va a llegar ni a 4 millones de metros cúbicos, y en todo el periodo del desarrollo de la cervecería máximo llegaría a los 7 millones de metros cúbicos, comparados con 1 mil 850 millones del Río Colorado, no pinta, no es ni el .15 por ciento”, aseguró Guevara Morales.