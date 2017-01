El fin de semana se reúne gobernador y manifestantes de Centro Cívico

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- “No pasará de este fin de semana cuando los visite personalmente”, respondió el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid cuando le preguntaron por los manifestantes que bloquean edificios públicos estatales.

El mandatario dijo que se pospuso una semana su visita a la Ciudad de México, llamado que le hizo la presidencia de la República.

A 12 días de que los edificios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, permanecen tomados por manifestantes, el gobernador dijo que está dispuesto a dialogar con los inconformes con la condición de que liberen las instalaciones públicas.

Vega de Lamadrid, mencionó que el grupo de manifestantes tiene varios voceros, “y entonces es complicado cuando dentro del mismo grupo no hay acuerdos, nosotros como gobierno hemos hecho todo lo posible y lo imposible por entablar un diálogo y los hemos entablado, y a su vez también solicitarles el desalojo de donde están porque se afectan a terceras personas”.

El gobernador dijo que hay un sector de la sociedad que está exigiendo retirar a los manifestantes, pero “como vemos que no hay un acuerdo general, pues entonces he tomado la determinación que personalmente este fin de semana revisaré mi agenda y voy a ir a platicar con ellos”.

El mandatario de Baja California espera que el diálogo sea respetuoso y constructivo pues “yo haré todo lo que esté de mi parte por tratar de responder y de solucionar lo solucionable, lo que no me corresponde como gobierno estatal, lo que no está dentro de mis facultades hacer pues creo que ahí, la intransigencia no sea lo que impere, sino que impere la razón”.