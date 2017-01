Como catastróficas prevén consecuencias de parar cruces fronterizos

-"Si no fuera por esta relación comercial nosotros no existiríamos". Declaró John Renison

MEXICALI-. Pausar las actividades comerciales que mexicanos fronterizos realizan de manera habitual en el vecino Condado Imperial sería catastrófico, y afectaría a comerciantes y trabajadores cuyo origen es principalmente mexicano.

Así opinó John Renison, respecto a la convocatoria que llama tanto a mexicalenses como al resto de habitantes de la franja fronteriza a no cruzar a Estados Unidos durante el 5 de febrero, a manera de protesta por las políticas que el nuevo Gobierno Federal de ese país ha implementado.

El Representante Distrital del Condado Valle Imperial, al que pertenecen las ciudades de Calexico, El Centro y Brawley, que alojan los principales restaurantes, centros comerciales y establecimientos donde residentes de la franja fronteriza realizan con regularidad sus compras, resaltó la dependencia económica que tienen esos negocios con los consumidores que viven en México.

“Sería una cosa dramática, de por si dependemos en un 70 u 80 por ciento, si no fuera por esa relación comercial nosotros no existiríamos.” Señaló Renison, quien además recordó que la situación económica por sí sola ha dificultado las relaciones comerciales.

“Ahora que está tan devaluado el peso ha cambiado todo y están tan difíciles los cruces de por sí, y disminuyeron las visitas, de todas maneras dependemos de esos cruces. Entonces sería una cosa bastante impactante”. Declaró.

El impacto lo recibirían por igual establecimientos de ventas diversas, gasolineras y restaurantes, según prevé el entrevistado, pues de acuerdo a datos de los que tiene conocimiento, 70% de los compradores y consumidores son de origen bajacaliforniano.

Por otra parte, el representante distrital mencionó que el 79% de quienes habitan y trabajan en el Valle Imperial son también latinos, por lo que las pérdidas económicas que tengan los establecimientos afectarían directamente a esa población, mayoritariamente de origen mexicano.

Sin embargo, el funcionario norteamericano manifestó que en tanto la ciudadanía mexicana fronteriza se organice, considera totalmente posible que se lleve a cabo esta forma de protesta, por lo que invitó a profundizar respecto a quiénes se perjudicaría realmente con una acto de esta naturaleza. “Ojalá que no se propicie este impacto, porque probablemente las cifras serían muy negativas”. Reflexionó.

Finalmente pidió recordar que de manera muy particular, autoridades gubernamentales del Estado de California se han pronunciado en contra de las medidas del Presidente Donald Trump, y han expresado su preocupación por la población migrante.

“Los líderes del Valle Imperial no estamos a favor de lo que está pasando, nos gusta la relación bilateral, comercial, económica con Mexicali. Lamentablemente a nivel del gobierno federal están pasando cosas en que no estamos de acuerdo, y a eso le decimos ¡Basta! Hay que sentarse al diálogo, parece que no hay diálogo, es una cosa unilateral (las nuevas políticas federales) y no estamos de acuerdo”: Aseveró el funcionario norteamericano.