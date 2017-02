Aún no hay arreglo entre empleados administrativos y la UABC

Noticias Relacionadas Conceden 3.1% de incremento a docentes de la UABC

- Advierten paro de labores.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Los trabajadores sindicalizados de las áreas administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se niegan a aceptar el 3.1 por ciento de incremento salarial, informó el rector Juan Manuel Ocegueda Hernández.

“Estamos haciéndoles un exhorto para que entiendan que no es un tema caprichoso, no es que el rector no quiera darles más, en otros momentos en donde ha habido condiciones financieras la universidad ha hecho un esfuerzo y se les ha dado un punto o medio punto porcentual arriba de lo que se nos autorizan”, aseveró el académico.

Dijo que los empleados académicos aceptaron 3.1 por ciento de incremento, pero los sindicalizados administrativos están exigiendo un 10 por ciento de aumento.

Incluso los empleados que no aceptan el incremento ofrecido por la autoridad universitaria, han advertido el paro laboral si no se cumplen sus demandas.

Ocegueda Hernández, explicó que es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que autoriza los incrementos.

Detalló que los aumentos salariales tienen que ver con la disponibilidad real de los recursos con los que se cuente, pues un 10 por ciento significarían 300 millones de pesos más para pago de nómina.

El rector de la UABC mencionó que sigue en pláticas con los trabajadores administrativos, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

Refirió que la universidad tiene tres fuentes de financiamiento, uno es la federación, otro el estado y los ingresos propios, “que fundamentalmente son las cuotas que cobramos a los estudiantes, la alternativa que tendríamos sería incrementar las cuotas y yo no estoy dispuesto a que sean las familias las que paguen por esta situación, yo me he comprometido a que no voy a subir las cuotas para los estudiantes”, dijo el rector.