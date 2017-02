Asegura Conagua no haber otorgado permisos a cervecería

- Desmiente al gobernador Francisco Vega.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Hasta el momento, no han solicitado la transmisión de títulos o volúmenes de agua para la empresa Constellation Brands, aseguró el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Francisco Cervantes Beltrán.

Ante agricultores que se oponen a la operación de la nueva cervecería en Mexicali, el director del Organismo de Cuenca Península de Baja California, reiteró que el acuífero del Valle de Mexicali está en veda desde 1965, por lo que no se puede otorgar una nueva concesión de explotación de pozos.

Sin embargo, detalló que los propietarios de los títulos de agua pueden venderlos, rentarlos o cederlos, mediante un trámite que debe ser realizado y aprobado por la Conagua, cumpliendo los requisitos normativos.

“Y quisiera dejarlo muy claro respecto a los mecanismos que existen para poder acceder, y lo he dicho en otras juntas, y lo voy reiterar en esta, como no existen nuevos volúmenes, el único mecanismo abierto para los nuevos usuarios es transmitir a través de los que son titulares, y hasta este momento, al día de hoy, no tenemos nosotros ingresado un título que nos esté solicitando transmisiones a nombre de esta empresa, eso hay que dejarlo muy claro”, aseveró el director de Conagua en Baja California.

Los agricultores le hicieron ver que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid comentó que en agosto de 2015 la cervecería había recibido la venía para explotar hasta 20 millones de metros cúbicos anuales.

Mediante comunicado oficial, el director de la Conagua desmintió que sea un hecho el aprovechamiento del agua por la cervecería.

“Con fecha 14 de agosto de 2015, el entonces director de Infraestructura Hidroagrícola, Miguel Ángel Marín Cardone, informó por escrito a esta empresa sobre la existencia de volúmenes reconocidos en el padrón de usuarios del Distrito de Riego 014, para que en términos de la Ley de Aguas Nacionales realizaran las gestiones conducentes.

“Es importante aclarar que este documento no implica en ningún momento la autorización para el uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales por parte de la empresa en cuestión, ya que, como se observa, sus alcances se limitan a informar sobre la existencia de determinados volúmenes dentro del Distrito de Riego señalado.

“Es conveniente puntualizar que hasta el momento no se ha recibido solicitud alguna para el aprovechamiento de aguas nacionales por parte de esta empresa”.

Hasta ahí la postura oficial del director de Conagua en la península de Baja California.