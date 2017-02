'Pide GobEdo 18 mil pesos por reparación de vidrio roto':Manifestantes

MEXICALI.- Aunque la colecta de monedas de baja denominación reunió la cantidad esperada, manifestantes aún no pagan el vidrio de la camioneta oficial dañado durante la trifulca del pasado 28 de enero, pues aseguran que el Gobierno del Estado se los quiere cobrar a una elevada cantidad de dinero.

Filiberto Sánchez, líder del grupo ciudadano de manifestantes y plantón, dio a conocer que la colecta juntó más dinero de los 2 800 pesos que tenían como meta, mismos que no se han entregado. “Lo único que pasa es que nos lo quieren facturar el vidrio en 18 mil pesos; nostros sabemos lo que vale un vidrio”. Manifestó.

‘Don Fili’, como la gente le apoda, explicó que los 2 800 pesos se estimaron de manera particular, en un negocio dedicado a la venta e instalación de cristales, por parte de los manifestantes. Sin embargo, de acuerdo a su versión, autoridades estatales rechazaron ese pago, y les dieron otro presupuesto.

“Nos dieron información, fuimos a investigar (a Gobierno del Estado) y nos dijeron que lo quieren facturar en 18 mil. Dijeron que ellos lo van a llevar, lo van a instalar y nos van a dar factura”. Detalló Sánchez.

El líder cívico aseguró no encontrar una explicación para tal precio, y consideró que el presupuesto está ‘inflado’. “Blindado no era, se quebró con la mano, blindado no era. Entonces, ¿por qué a 18 mil pesos? ¡Porque así están acostumbrados a facturar todo, pagan 2 mil pesos, facturan 18 (mil) y parte no nos quieren decir quién es el proveedor”. Aseveró

Finalmente, Filiberto dijo haber acudido directamente a la agencia de autos fabricante de la camioneta, donde resultó presupuestado el cristal en un precio inferior, pero al tratar de negociar la compra en agencia y entrega al Gobierno, dice haber recibido una negativa como respuesta.

“La opción de nosotros es comprarlo en la agencia, que vale 5800 pesos, en la Ford, la camioneta es una Ford econoline, pero no han querido, si traemos el vidrio no lo van a recibir, dicen. Nosotros ya reunimos los 5 mil de agencia, pero si nos lo quieren cobrar en 18 mil ahí va a haber problemas porque no los vamos a pagar”. Puntualizó.