Hay intereses políticos y partidistas entre manifestantes: Gobernador

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- La participación de los partidos políticos en las manifestaciones es lesiva porque inhibe la participación del ciudadano, dijo el gobernador Francisco Vega de Lamadrid al preguntarle por la trifulca ocurrida en Mexicali la mañana de este lunes.

En un evento en que llegó casi una hora retrasado, con presencia perimetral de la Policía Estatal Preventiva (PEP) pues temían la llegada de manifestantes, el gobernador dijo haber escuchado el sentir de los ciudadanos al abrogar la Ley del Agua y cancelar el reemplacamiento obligatorio.

Cuestionado en reiteradas ocasiones sobre la violencia entre policías e integrantes del movimiento Mexicali Resiste, el mandatario expresó que “la participación de los partidos políticos, es lesivo creo yo, en el sentido de que inhibe y desanima la participación propia del ciudadano, así que hay que tener mucho cuidado, yo sé que todos los bajacalifornianos sabemos distinguir, cuándo realmente la manifestación tiene que ver con sentimiento colectivo ciudadano, y cuando la manifestación tiene que ver con un propósito político partidista”.

Vega de Lamadrid, comentó que “yo sí repruebo el hecho de que, hay alguien, algunos que se han aprovechado de esa manifestación ciudadana, legítima, a la que escuchamos, la primera, la segunda sobre todo, no digo que en las demás no ha habido participación ciudadana, pero cada vez que hay una manifestación, pues a los ojos de todos estamos viendo que se van sumando otros temas, que realmente no tiene nada que ver con la preocupación digamos ciudadana”.