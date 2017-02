Garantizado medicamento del sector salud hasta octubre

- No hay dinero para los otros dos meses, dijo el secretario de Salud.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – El presupuesto con que cuenta la Secretaría de Salud en el estado, alcanza para el 70 por ciento del medicamento e insumos hospitalarios de todo el año, informó el director del Instituto de Servicios de Salud Pública (ISESALUD), Guillermo Trejo Dozal.

El doctor explicó que el recurso alcanza para cubrir necesidades operativas hasta el mes de octubre, por lo que es necesario conseguir más de 150 millones de pesos para concluir el año.

Dijo que esta situación ya la notificó al gobernador del estado y a los diputados del congreso local.

Trejo Dozal, comentó que para obtener mayores recursos están trabajando en ser más eficientes internamente, además de que ya canceló la contratación laboral a 1 mil 200 personas.

También, se hicieron compras consolidadas a nivel nacional, lo que trajo como consecuencia la adquisición más barata de 14 tráileres con medicamento, aseguró el secretario.

Los más de 150 millones de pesos que hacen falta se deberán obtener de los ahorros propios, y de ingresos extraordinarios, como el cobro de servicios a otras instituciones de salud, detalló el director de ISESALUD.

“Que pague un poquito el que tenga un poquito; y las instituciones que antes no pagaban, a veces dábamos servicios y nadie cobraba entre el ISSSTE, el Seguro Social, ISSSTECALI, seguros privados, en eso estamos, en una implementación de que no regalemos porque no tenemos para regalar”, refirió Trejo Dozal.