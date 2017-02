Desconoce secretario de si el estado cedió terrenos a Constellation

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- El responsable de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morales, dijo desconocer cuántas hectáreas de propiedad pública fueron vendidas a la empresa cervecera Constellation Brands.

El funcionario estatal, dijo que hay un acuerdo entre la cervecería y el gobierno del estado, para la construcción de un acueducto cuyo costo sería recuperable en 15 años, precisamente por la venta del agua a la empresa en cuestión.

Comentó que, al comprar terrenos la empresa adquirió tácitamente 1.5 millones de metros cúbicos anuales, agua superficial que puede intercambiar por la que requiere de los pozos.

El secretario dijo que el proyecto inicial era que la cervecería debería comprar los derechos de agua a los actuales concesionarios, pero como plan emergente se contempló vender agua como lo hace la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPM) a cualquier industria.

Guevara Morales, informó que en este momento va a cambiar el diseño y capacidad del acueducto, pues ya no es necesario instalar tuberías de 36 pulgadas, pues “si ellos no tienen agua en el modo original, si no han comprado derechos, es ilógico hacer un acueducto en ese trazo, siempre dijeron que ellos iban a adquirir los derechos a través de CONAGUA, a través de particulares y el último caso como bypass, como de emergencia, la CESPM resuelve, pero no era el punto inicial”.

Dijo que, en el actual sexenio gubernamental la cervecería no necesitaría más de 2 millones de metros cúbicos anuales.

Cuestionado por los terrenos propiedad del gobierno que fueron vendidos a la cervecería, respondió que el predio total de la obra, “son 380 hectáreas, yo lo que creo, no estoy totalmente enterado, que probablemente sea un pedacito chiquito, de desincorporación desde el tiempo que se expropió el terreno para hacer una planta desde tiempos (del gobernador Héctor) Terán, que pasó a manos de la CESPM”.

Agregó que “tal vez sea eso, pero debe ser una cantidad menor de hectáreas, de las 380 hectáreas, yo entiendo que ellos las compararon todas, excepto ese punto que tú comentas”.