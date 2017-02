Falta liderazgo del gobernador en asunto de cervecería: CCE Mexicali

- Dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Mexicali.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI.- Para solucionar el problema de resistencia a la instalación de una nueva cervecería en Mexicali, ha faltado liderazgo del gobernador, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Díaz Gallego.

“A mí me vale si se pone o no se pone Constellation”, exclamó el empresario local pero “a mí lo que me importa es si los inversionistas presentes y futuros que requieren invertir en Baja California, no se van a venir, porque no hay seguridad en su inversión”, aseveró.

Dijo que, objetivamente, tendría un impacto negativo para Mexicali, en caso de perder una inversión superior a 2 millones de dólares.

“Los inversionistas extranjeros, asiáticos, de Estados Unidos, van a estar diciendo, no te vayas a Mexicali, vete mejor a Sonora, vete a otra parte porque ahí no hay seguridad”, consideró el presidente de los empresarios en Mexicali.

Díaz Gallego, acentuó que “necesitamos la inversión extranjera también, no se nos olvide, y el daño que le van a hacer (a Mexicali) si no se pone esta empresa. Estuve en Chicago la semana pasada, los inversionistas me preguntaron qué está pasando en Mexicali, que pasó con Constellation”.

¿Ha faltado transparencia? Se le cuestionó al empresario.

“Totalmente, el gobierno tiene que hacer su parte, eso lo sabemos muy claramente, al gobernador le pedimos presencia, que estuviera más presente, más liderazgo del señor gobernador en arreglar estos problemas”, respondió.