Baja precio del dólar pero no de gasolina, pese a propaganda de la SRE

MEXICALI.- ¿Por qué subió el precio de la gasolina? El Gobierno Federal ha indicado que el incremento obedece a la alza internacional de precios, y a la cotización elevada del dólar frente al peso, y que al disminuir éste su valor en la paridad monetaria, disminuiría también el costo de las gasolinas.

Todo esto en un spot publicitario que se difunde en televisión y medios electrónicos desde enero pasado.

Con la entrada del esquema de actualización diaria de precios que ha traído decrementos mínimos, de 1 centavo por día, más el reciente aumento anunciado por la Comisión Reguladora de Energía, en contraste con el fortalecimiento del peso frente al dólar, la pregunta al aire es ¿Por qué si ‘baja’ el dólar no ‘baja’ la gasolina?

Jiewen Zhou, integrante de la Asociación Civil ‘Economistas en Acción’, explicó el motivo de que esta mejora económica no se vea reflejado en los costes de combustible. “El factor que más peso tiene aquí es el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), ya que el alto precio se debe los impuestos que el gobierno pone sobre la gasolina. A pesar del cambio entre peso y dólar ahorita no estamos viendo un movimiento radical en el precio de la gasolina porque el IEPS es muy elevado”, expuso.

¿Información maquillada?

La experta recordó que el precio de las gasolinas se afectó por el retiro de subsidio gubernamental en sus precios, aunque los fines para hacerlo son imprecisos. “(El retiro de subsidio) se dio para usar ese dinero en otros gastos que surgieron, o no alcanzaron a cubrir con las partidas que ellos determinan. No sabemos qué gastos, en los últimos meses informaron que hicieron mucho recorte en gasto corriente, pero no se habla muy bien de cuánto es la deuda que tenemos; pero si estamos recortando gasto es que tenemos mucho déficit”, planteó.

Desde su perspectiva, la economista refirió que las autoridades federales difunden información incompleta, pues mientras en los anuncios promocionales aseguran que además de la cotización de la moneda norteamericana, el precio internacional de las gasolinas infla el precio en el que el consumidor las adquiere.

“Ellos manejan la información de tal manera que no lo dan a conocer en realidad. Aunque suene feo, podríamos decir que nos la maquillan, por ejemplo en los spots (publicitarios) dicen, “El precio de la gasolina sube por el precio internacional de las gasolinas”; pues si, pero ¿por qué en otros países no se ve tanto el impacto como a nosotros?”, Reflexionó la entrevistada.



El spot publicitario referido anteriormente puede verse en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=EfeY37G-5V0