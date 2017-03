Pescadores del Golfo de Santa Clara llevan 3 días bloqueando carretera

Noticias Relacionadas Recomiendan extender alto consumo de pescado registrado en Cuaresma

-En protesta por retraso en la autorización para pescar la curvina.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – Por tercer día consecutivo, pescadores del Golfo de Santa Clara bloquearon la carretera de entronque a Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y al propio poblado, informó el residente de la zona, Mario Aguilar Rodríguez.

El pescador explicó, que la inconformidad es porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha retrasado la entrega de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para poder ingresar al mar a capturar la curvina.

El viernes 3 de marzo los pescadores bloquearon por más de doce horas la carretera federal, para el sábado continuó el bloqueo dejando pasar los carros cada tres hora, y este domingo la obstrucción vehicular sería de 10 de la mañana a 10 de la noche, abriendo la circulación cada hora, detalló el residente del poblado Golfo de Santa Clara.

Sin embargo, si para la segunda marea de la curvina no les entregan el documento para salir a pescar, los inconformes han señalado la intención de cerrar permanentemente la carretera, dijo el entrevistado.

El problema de los pescadores se acentúa porque desde hace dos años la federación decretó veda total en la zona, con la intención de salvaguardar a la vaquita marina, y por eso no han podido ejercer su actividad productiva.

Comentó que ya pasó la primera marea para salir a pescar la curvina, pero ya próxima la segunda, no les ha llegado el permiso, ni para San Felipe ni para el Golfo de Santa Clara, Sonora.

El sábado los visitó en el plantón el presidente municipal de San Luis Río Colorado, a quien les expusieron el problema que tienen los residentes del pueblo pesquero.

“Aquí en el poblado es lo único que hay, la pesca, aquí no hay ninguna otra fuente de ingresos, todo viene de la pesca, si no hay pesca no trabaja el albañil, si no hay pesca no trabajan las tiendas, si no hay pesca no hay trabajo de nada, no hay flujo de dinero”, reclamó Aguilar Rodríguez.

En el Golfo de Santa Clara son 436 permisos de pesca, uno por lancha en la que salen a trabajar entre tres y cuatro pescadores, detalló el ciudadano.