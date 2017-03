Queman carros de Conapesca en el Golfo de Santa Clara

Noticias Relacionadas Pescadores del Golfo de Santa Clara llevan 3 días bloqueando carretera

- Estalla la violencia porque no autorizan salir a pescar la curvina.

Por: Luis Arellano Sarmiento

MEXICALI. – Luego de la negativa a otorgarles el Manifiesto de Impacto Ambiental, pescadores del Golfo de Santa Clara quemaron automóviles de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca).

También, los residentes del poblado hicieron lo mismo con pangas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), narró el pescador lugareño Mario Alberto Aguilar Rodríguez.

“En el poblado es lo único que hay, la pesca, aquí no hay ninguna otra fuente de ingresos, todo viene de la pesca, si no hay pesca no hay trabajo”, dijo el pescador.

La inconformidad es porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no ha entregado el permiso para que los pescadores del Golfo de Santa Clara en Sonora, y de San Felipe en Baja California, puedan salir a capturar la curvina.

El pasado viernes, sábado y domingo, los residentes del poblado sonorense bloquearon en intervalos la carretera de entronque a San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y del mismo pueblo pesquero.

Los bloqueos de protesta cesaron porque una comitiva de pescadores acudió a la Ciudad de México para platicar con diputados y autoridades federales.

Sin embargo, las pláticas entre los pescadores y el gobierno federal no tuvieron resultado, por lo que la comitiva que viajó a la capital notificó del rechazo a los suyos.

Fue entonces que pasadas las 7 de la tarde de este miércoles estalló la violencia, y los pescadores acudieron a las cabañas donde estaban hospedados personal de Conapesca y quemaron los carros, dijo el pescador Aguilar Rodríguez.

Los inconformes habrían quemado cinco vehículos de Conapesca y dos lanchas de la Profepa, según detalló el pescador.